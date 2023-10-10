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اقتصاد عالمي

صندوق النقد: ارتفاع أسعار النفط 10% يخفض الناتج العالمي 0.4%

أكد أنه سيؤدى إلى زيادة التضخم العالمي 0.4%

مراكش - رويترز
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قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير غورينشاس، اليوم الثلاثاء، إن الأوراق البحثية للصندوق تشير إلى أن زيادة أسعار النفط 10% ستؤدي لخفض الناتج العالمي بنحو 0.2% العام المقبل، بالإضافة إلى زيادة التضخم العالمي 0.4%.

وتراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وفي مذكرة للعملاء، قال بنك "غولدمان ساكس"، إنه لا يرى أي تأثير كبير فوري على مخزونات سوق النفط في المدى القريب من الاشتباكات التي تحصل ما بين فلسطين وإسرائيل.

أدى هجوم حماس على إسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط مع تسعير الأسواق للمخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال "غولدمان ساكس"، إنه لا يزال يتوقع وصول خام برنت إلى 100 دولار بحلول يونيو 2024، مع الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على إنتاج النفط العالمي الحالي في هذه المرحلة المبكرة.

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