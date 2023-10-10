صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.2% في 2023 و3.6% في 2024
أكد أن التضخم سيقفز إلى 32.2% في 2024
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2% في 2023، و3.6% في 2024.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7% في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5% في 2023، وأن يقفز إلى 32.2% في 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذي أطلقه الصندوق في مراكش اليوم.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق اليوم أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية المصري -1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و-2.7% في 2024.
وبحسب تقديرات الصندوق، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الجاري 7.1% ويرتفع إلى 7.5% في العام القادم من 7.3% في 2022.
وتشير تقديرات الصندوق إلى التوقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو/تموز إلى نهاية يونيو/حزيران من كل عام.
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