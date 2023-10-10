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مدينة الرياض- اقتصاد السعودية (المصدر- واس)
مدينة الرياض - (المصدر- واس)
اقتصاد السعودية

"IMF" يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 0.8% هذا العام و4% في 2024

نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023

دبي - العربية.نت
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توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.

ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.

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وأرجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+". حيث خفض المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً ليبلغ إنتاجها حالياً 9 ملايين برميل يوميا.

توقعات النمو العالمي
توقعات النمو العالمي

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023، و3.2% في 2024.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03% في 2023 انخفاضا من 8.7% العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.

وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م من وزارة المالية السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

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