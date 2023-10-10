متعاملون: مصر تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر

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قال متعاملون إن هيئة السلع التموينية المصرية تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر، وفق "رويترز".
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء 27 سبتمبر الماضي، إنها اشترت 170 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
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وأضافت أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، و110 آلاف طن من القمح الروماني والبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.
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