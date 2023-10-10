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اجتماع مجلس الوزراء السعودي
اجتماع مجلس الوزراء السعودي
اقتصاد السعودية

معاملة حامل الإقامة المميزة كالسعودي في هذا الإجراء

القرار يختص بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي.

وفي مايو 2022، وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة.

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ونظام الإقامة المميزة، أحد أنظمة الإقامة في السعودية، أقره مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها، ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في السعودية.

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