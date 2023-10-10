الوزير: لا استيراد للأتوبيسات ونهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية لإنتاجها في مصر

إستقبل وزير النقل المصري كامل الوزير، سفير بيلاروسيا في القاهرة، سيرجي تيرتنتييف، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وقال الوزير إن مصر ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع.

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وحضر اللقاء رئيسا الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري وناقش الجانبان عددا من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل ومنها التعاون بين الجانب البيلاروسي والشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بهما لنقل الخبرة إلى المهندسين والفنيين المصريين وتحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم أسطول الشاحنات بالشركتين، بالإضافة إلى التعاون في إقامة مصنع في مصر في برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع وفق بيان رسمي اطلعت عليه "العربية.نت".

وشهد اللقاء مناقشة اهتمام الشركات البيلاروسية في التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، وأشار الوزير إلى عدد كبير من الشركات المصرية التي تنتج الأتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر مثل MCV وقسطور وغبور وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة ويمكن للجانب البيلاروسي أن يتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي تتيح خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للانطلاق للأسواق الخارجية.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تتخذ كافة الخطوات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة .

أضاف: "هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

وبحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد أو الدخيلة أو جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الإفريقية وخاصة أن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لإفريقيا.