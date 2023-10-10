خطوات من "المركزي" القطري لترخيص خدمات التمويل الجماعي

شرع مصرف قطر المركزي في تنظيم عملية ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في البلاد.

وقال المصرف في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أصدر التعليمات الخاصة بالخدمات داعيا جميع الشركات التي ترغب في العمل بهذا المجال للتقدم بطلب للحصول على الترخيص.

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وأضاف مصرف قطر المركزي أن منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض هي "منصات مالية مبتكرة تمكن المقترضين المحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين" مما يدعم تطوير القطاع المالي من خلال تعزيز سهولة الإقراض وشفافيته وكفاءته، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

وأضافت أن المنصات تسمح للمقترضين الذين يواجهون صعوبات في تأمين القروض المصرفية التقليدية، كالشركات الصغيرة والمتوسطة، في الحصول على التمويل لأعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجههم فيما يتعلق بنمو المشروع وتوسعه والحصول على تمويل قصير الأجل.

وقال المصرف إنه بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستثمرون على تلك المنصات تنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات حسب اهتماماتهم.