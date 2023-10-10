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البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
اقتصاد الكويت

"المركزي" الكويتي يصدر سندات بنحو 776 مليون دولار

لأجل 3 أشهر وبعائد 4.4%

دبي - العربية.نت
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خصص بنك الكويت المركزي إصدار سندات وتوّرق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 776.5 مليون دولار) لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375%، وفق صحيفة "السياسية" الكويتية.

يشار إلى أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

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و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

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