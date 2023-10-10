%12 نمو السجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بالسعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث من 2023.

وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة،وبلغت 9072 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8070 سجلاً تجارياً بنهاية الربع المماثل من عام 2022.

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وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5500 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1884 سجلاً تجارياً، ثم المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجارياً، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً تجارياً، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجارياً وفق "واس".