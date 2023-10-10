اقتصاد السعودية
%12 نمو السجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بالسعودية
بنهاية الربع الثالث
وضع القراءة
100% حجم الخط
كشفت وزارة التجارة السعودية في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 12% في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بنهاية الربع الثالث من 2023.
وتضمنت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة،وبلغت 9072 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 8070 سجلاً تجارياً بنهاية الربع المماثل من عام 2022.
مادة اعلانية
وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة بواقع 5500 سجل تجاري، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 1884 سجلاً تجارياً، ثم المنطقة الشرقية 998 سجلاً تجارياً، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 225 سجلاً تجارياً، ثم منطقة القصيم بواقع 151 سجلاً تجارياً وفق "واس".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
شركات التمويل في السعودية تسجل نسبة توطين 86% بنهاية النصف الأول5.218 ألف موظف سعودي يعملون في شركات التمويل قصص اقتصادية
-
"S&P": السعودية والكويت ستقودان نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2023 و2024أكدت أن حجم إصدارات الصكوك عالميا سينخفض في 2023 اقتصاد
-
"حساب المواطن" يودع 3.4 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر أكتوبرإجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية