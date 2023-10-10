9 % نموا بإجمالي أصول شركات التمويل السعودية في النصف الأول

​أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.

وبحسب تقرير "ساما" للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.

مادة اعلانية

كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9 % على أساس سنوي ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7 ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.

وبلغ عدد موظفي شركات التمويل 6074 موظفا، وعدد السعوديين منهم 5218 موظفا، بنسبة توطين 86%.

وارتفعت التمويلات الجديدة في النصف الأول من العام بنسبة 22% إلى 16.4 مليار ريال،وتراجع صافي الربح المجمع لشركات القطاع بنسبة 36% إلى 739 مليون ريال.

واستحوذ نشاط البناء والتشييد على 27% من المحفظة التمويلية، ثم نشاط التجارة19.2% والخدمات 21.8%، والنقل والمواصلات 7.8%، والصناعة 8.4%، والكهرباء والماء3.1%، والتعدين 0.8%، والزراعة 0.4%، والتمويل0.5% والأنشطة الأخرى11%.