اقتصاد الأردن
ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.19% خلال سبتمبر
على أساس سنوي
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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفع 1.19% على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد ارتفع معدل التضخم 0.52%.
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وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، والإيجارات.
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