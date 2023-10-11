ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.19% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفع 1.19% على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، فقد ارتفع معدل التضخم 0.52%.

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وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، والإيجارات.