دولة عربية تمنح حوافز ضريبية لزيادة معدلات توظيف النساء

يوظف القطاع الصناعي في الأردن ، أكثر من 91 ألفاً من الإناث، بنسبة 35%، من أصل نحو 267 ألف عامل وعاملة، جُلهم من الأردنيين، يعملون في قرابة 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة.

وبحسب بيانات إحصائية أعدتها غرفة صناعة الأردن، بلغ عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية قرابة 1500، في أكثر من 600 منشأة صناعية.

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وبينت الغرفة أن العمالة في العديد من المصانع من الإناث نظراً لعدد من الأسباب أبرزها، ارتفاع الإنتاجية، الالتزام بأنظمة ولوائح العمل، الاستقرار الوظيفي، إذ تؤكد دراسات الغرفة أن معدل دوران الإناث في المصانع الأردنية يبلغ 15%، في حين أن معدل دوران الذكور بلغ نحو 25% وفق وكالة الأنباء الأردنية"بترا".

وأِشارت الغرفة إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن لدى القطاع الصناعي في تشغيل النساء وتوفير فرص عمل لهن، في صعوبة وطبيعة العمل في بعض قطاعاته الفرعية، على غرار الصناعات الإنشائية والبلاستيكية والخشبية، إذ لا تتجاوز عمالة الإناث لدى هذه القطاعات ما نسبته 5% من إجمالي العمالة لديها، فيما تعد العديد من قطاعات الفرعية الأخرى، جاذبة للعاملات، خاصة المتعلمات والمهرة، إذ يوظف قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 67%، ويوظف قطاع الصناعات العلاجية نحو 35% من إجمالي العمالة في القطاع.

وقالت إن التفهم الواضح من قبل الحكومة لاحتياجات ودور القطاع الصناعي نتج عنه مجموعة من الحوافز الصناعية، ولعل آخرها نظام الحوافز الضريبية، الذي ربط الحوافز بزيادة معدلات توظيف المرأة لدى الشركات الصناعية، ما يشجعهم أكثر على تشغيل المرأة بنحو أكبر.

أهداف رئيسية

وتسعى غرفة صناعة الأردن من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل عبر أهداف رئيسية وهي، إتاحة المزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت الغرفة سعيها خلال الفترة القادمة وبالتعاون والشراكة مع القطاع العام، لتمكين بيئة العمل للمرأة في القطاع الصناعي وتعزيز وتطوير مهارات النساء من خلال توفير برامج وطنية، لتوجيه مخرجات التعليم والتدريب، بما يلبي احتياجات القطاع المختلفة.

الأكثر بطالة

وتشكل الإناث ما يقارب 47.1%، من إجمالي السكان في الأردن أي حوالي 5.3 مليون نسمة، تبلغ نسبة مشاركتهن الاقتصادية كقوى عاملة نحو 13.8%، فيما تبلغ نسبة البطالة لديهن نحو 31.4%.

وتعد الإناث ضمن الفئة العمرية (20 -24) الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 49.1% ، تليها الفئة العمرية (25 -39) بنسبة 30.3%.

ووفقاً للمستوى التعليمي، خريجات البكالوريوس وأعلى، هن الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 35.7%، تليهن خريجات الدبلوم المتوسط بنسبة 32.3%.

وعلى مستوى المحافظات، تعد الإناث في محافظة إربد الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 36.3%، ومحافظة الطفيلة بنسبة 36%، وأقلها في محافظة معان بنسبة 21.9%.