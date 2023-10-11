هذه أبرز التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة

تواصلت ردود الأفعال بشأن تداعيات الحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي، وسط لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة كالذهب.

وتتباين الآراء بشأن تأثير الحرب على الأسواق حالياً، فيما يرى البعض أنه من المبكر تقييم آثارها يرى آخرون تأثيرها المباشر على أداء الكثير من الأسهم والسلع.

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وقال استراتيجي الأسواق العالمية في "جي بي مورغان لإدارة الأصول"، كيري كريغ، إنه من المبكر جداً تقييم التأثير الفعلي لما يحدث في الشرق الأوسط وانعكاساته على الأسواق.

فيما قال محللون في بنك إستراليا الوطني، إن ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة هو رد الفعل الأولي على تطورات الشرق الأوسط الجيوسياسية وتم احتواؤه نسبياً.

وبينما ارتفعت أسعار النفط وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء، فإن "غولدمان ساكس"، يرى أنه لا يوجد أي تأثير كبير على مخزونات النفط خلال الفترة القادمة بسبب التوترات بين غزة وإسرائيل.

من جانبه، قال مدير أبحاث سلع التعدين والطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، إن الارتفاعات الأخيرة على أسعار النفط بسبب التوترات بين غزة وإسرائيل هي مؤقتة لتأثيرها المحدود على المعروض في السوق.

وقال المحلل في سيتي غروب، إيد موريس، إن التوترات بين غزة وإسرائيل سيكون لها تأثير طويل الأمد على أسواق النفط.

وأعرب محافظ المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو غالو، عن القلق بشكل خاص بشأن تطورات أسعار النفط جراء الوضع في إسرائيل.

وبشأن تأثير الأحداث على توجهات "الفيدرالي" الأميركي، قال رئيس قسم السلع في "ساكسو بنك"، أولي هانسن، إن التوترات بين غزة وإسرائيل قد تجبر "الفيدرالي" على وقف عمليات رفع الفائدة.