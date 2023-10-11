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A logo of Swiss bank UBS is seen in Zurich, Switzerland. (Reuters)
مجموعة يو بي إس
الشرق الأوسط

مجموعة "يو.بي.إس" المصرفية توقف سفر موظفيها إلى الشرق الأوسط

في ضوء تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس

زوريخ - رويترز
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قال مصدر لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن مجموعة يو.بي.إس، عملاق الخدمات المصرفية، أبلغت موظفيها بوقف سفريات العمل داخل الشرق الأوسط في ضوء تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر شخص مطلع على الأمر "من منطلق الحذر الشديد، سنؤجل جميع سفريات العمل والفعاليات في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، إذ نسعى إلى ضمان سلامة عملائنا وموظفينا وأمنهم".

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وأفادت "بلومبرغ" لأول مرة بأن يو.بي.إس أجّلت أيضا فعالية لإدارة الثروة كان من المزمع أن تقام في قطر في وقت لاحق هذا الشهر.

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