مسؤول بالفيدرالي الأميركي يؤكد عدم الحاجة إلى رفع أكثر لسعر الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الأميركي في ولاية أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

وأضاف بوستيك: "لا أتوقع أي ركود في المستقبل رغم أن رفع أسعار الفائدة أدى حتى الآن إلى تباطؤ الاقتصاد وخفض التضخم".

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وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد تثبيت لجنة السوق المفتوحة أسعار الفائدة وفق التوقعات "دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس هو توقع ممكن". وقال إن توقعاته لا تزال قائمة، لكنه حذر من أن عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.

وتوقع مسؤولو البنك نموا أفضل ومعدل بطالة أقل، ما يشير إلى الثقة في أن الاقتصاد سيصمد أمام رفع أسعار الفائدة دون أن يعاني كثيرا.