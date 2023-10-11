عدة سلع تخفض فاتورة واردات مصر إلى 6 مليارات دولار في شهر

في إطار خطط تقنين الواردات، سجلت إجمالي الواردات المصرية تراجعاً بنسبة 17.3% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بعدما انخفضت إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 7.29 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.

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كما انخفضت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب لتسجل قيمة وارداتها نحو 320 مليون دولار في يوليو الماضي، مقارنة مع 370 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.5%.

وتضمنت القائمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية والتي سجلت الواردات المصرية منها نحو 246 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، مقابل 444 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت نسبته 44.6%، ثم واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 206 ملايين دولار، مقابل 291 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت نسبته 29%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 23.2%.

في الوقت نفسه، تشير البيانات الصادرة عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.9%.

وفي المقابل، فقد سجلت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية نمواً كبيراً خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.