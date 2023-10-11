وزيرة الخزانة الأميركية: الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.

وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحافي، أنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي لا يصل إلى حد الركود على الرغم من أن الهجمات على إسرائيل أثارت مخاطر إضافية.

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وأضاف "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا"، وفق وكالة "رويترز".

وأشارت يلين، إلى أن بلادها ستظل منتبهة بشأن العقوبات على إيران، مضيفة: "أميركا لم تخفف بأي شكل العقوبات المفروضة على النفط الإيراني".

وتابعت: "نعتقد أن هناك دعما كبيرا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتخصيص موارد لأوكرانيا وإسرائيل".

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.