"سرك" السعودية و"إدامة" تؤسسان شركة لإعادة تدوير النفايات العضوية بالمملكة

أبرمت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة استراتيجية مع "إدامة للحلول العضوية" الشركة المختصة في حلول الإدارة المستدامة للنفايات العضوية، ويهدف التعاون إلى إنشاء شركة مشتركة جديدة مخصصة في إعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" زياد الشيحة، إن مشاريع إعادة تدوير المخلفات العضوية تعد أحد مستهدفات "سرك" بشكل خاص، والمملكة بشكل عام لتقليل الانبعاثات الضارة، والمجموعة ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية.

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وقالت الرئيس التنفيذي لشركة "إدامة" سابرينا فيتوري: "إن هذا المشروع يعمل على إيجاد حلول مستدامة تعالج التحديات البيئية الملحة ومن خلال الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا، بهدف تعزيز مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة العربية السعودية"وفق "واس".

وأضافت "ممتحمسون لهذا التعاون مع "سرك" الذي سيعمل على توسيع عمليات إعادة التدوير بشكل كبير ودفع المشاريع التحويلية في جميع أنحاء المملكة".

وشددت على الأثر البعيد المدى للاستثمار في البحث والابتكار ووضع تصور لتطوير منتجات زراعية رائدة من شأنها أن تعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية المحلية وتدعم المبادرات الخضراء مع الحفاظ على موارد المياه ، مستفيدة من دعم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST .

وقامت "إدامة" بتوجيه خبرتها العلمية في علوم النبات والزراعة الصحراوية لإنشاء منتجات تعمل على تحسين زراعة النباتات في البيئات القاحلة، وستعمل هذه المنتجات على تعزيز الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الأمن الغذائي المحلي، وتقليل متطلبات الري المائي، فضلاً عن تسهيل مشاريع استصلاح الأراضي وزراعة الأشجار، كما كان التركيز الأساسي هو منتجات التسميد، ولكن المنتجات الأخرى قيد الدراسة والإعداد مثل الفحم الحيوي والأسمدة السائلة العضوية واللقاحات الميكروبية.

وأوضح نائب الرئيس المكلف للابتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إيان كامبل أن محسنات التربة ومنتجات النفايات العضوية المصممة ستغير الطريقة التي تتم بها إدارة ذلك في المملكة، كما أن الآثار الضارة الناجمة عن سوء إدارة المخلفات العضوية على البيئة والصحة العامة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخلفات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى محسنات التربة المتميزة؛ التي تم تصميمها لجعل زراعة النباتات في التربة الرملية أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على الحد من التلوث الناجم عن تخزين السماد في الهواء الطلق، مما يقلل بشكل كبير من التلوث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة، كما سيوفر المشروع حلاً للتحديات التي تواجهها مبادرة "السعودية الخضراء" (SGI) في مهمتها المتمثلة في زراعة 10 مليارات شجرة واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة من خلال أحدث الأبحاث والتطوير.

وأضاف أن الشراكة ستقدم محسنات التربة المنتجة محليًا، مما يضمن سلسلة توريد يمكن الاعتماد عليها لبرامج التشجير وتقديم منتجات مبتكرة إلى السوق لتقليل متطلبات الري المائي، من خلال تسخير التسميد لتحويل المخلفات العضوية إلى محسنات التربة الممتازة.

وتسعى "إدامة"، من خلال مشروع مشترك مع "سرك" إلى رفع معايير الزراعة الصحراوية، ودعم وتعزيز المساعي الخضراء المحلية، وتقليل الاعتماد على محسنات التربة المستوردة.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" قد تأسست في العام 2017 من أجل تحقيق الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة الواردة في رؤية المملكة 2030 والتشجيع على إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تأسست شركة "إدامة "عام 2019 في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهي شركة متخصصة في مجال الأبحاث المتطورة والمنتجات المبتكرة لتحويل المخلفات العضوية إلى موارد للزراعة الصحراوية.