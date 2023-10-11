اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الجفاف (تعبيرية من آيستوك)
تعاني إفريقيا من موجة جفاف (تعبيرية من آيستوك)
اقتصاد

مجموعة مغربية و"IFC" يساهمان في تمويل شركات الأغذية الإفريقية بـ800 مليون دولار

بهدف تعزيز الأمن الغذائي للقارة

مراكش - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية ومؤسسة التمويل الدولية- "IFC" التابعة للبنك الدولي، إنهما ستجمعان معاً 800 مليون دولار بحلول عام 2030 للمساهمة في تمويل الشركات المنتجة والموزعة للمحاصيل والأغذية في إفريقيا.

وأضافتا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، أمس الثلاثاء، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لأفريقيا وتقليص الاعتماد على الواردات.

أسهم "أديس" تقفز بنحو 30% مع بدء تداولها في السوق السعودية أسواق المال سوق السعودية أسهم "أديس" تقفز بنحو 30% مع بدء تداولها في السوق السعودية
مادة اعلانية

وتواجه منطقة القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود، مما أدى إلى زيادة مشكلات الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة والتي تفاقمت بسبب التضخم.

وقالت المجموعة والمؤسسة إن التمويل الجديد سيتضمن قروضاً أو تمويل أسهم للمزارعين والشركات، فضلاً عن التدريب على مهارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أخطاء إسرائيل وراء نجاح عملية "7 أكتوبر".. ما خطة حماس لتضليل تل أبيب؟ أخطاء إسرائيل وراء نجاح عملية "7 أكتوبر".. ما خطة حماس لتضليل تل أبيب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط