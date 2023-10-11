مجموعة مغربية و"IFC" يساهمان في تمويل شركات الأغذية الإفريقية بـ800 مليون دولار

قالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية ومؤسسة التمويل الدولية- "IFC" التابعة للبنك الدولي، إنهما ستجمعان معاً 800 مليون دولار بحلول عام 2030 للمساهمة في تمويل الشركات المنتجة والموزعة للمحاصيل والأغذية في إفريقيا.

وأضافتا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، أمس الثلاثاء، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لأفريقيا وتقليص الاعتماد على الواردات.

مادة اعلانية

وتواجه منطقة القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود، مما أدى إلى زيادة مشكلات الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة والتي تفاقمت بسبب التضخم.

وقالت المجموعة والمؤسسة إن التمويل الجديد سيتضمن قروضاً أو تمويل أسهم للمزارعين والشركات، فضلاً عن التدريب على مهارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.