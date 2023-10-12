اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في روسيا
سوق للسلع في روسيا
اقتصاد روسيا

ارتفاع التضخم في روسيا إلى 6% مع تراجع قيمة الروبل

تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار

موسكو – (أ ف ب)
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع معدل التضخم في روسيا في سبتمبر/أيلول إلى 6%، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" يوم الأربعاء، في وقت تواجه موسكو أيضا تراجعا في قيمة الروبل.

وقالت روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6% مقارنة بـ5.5% في أغسطس/ آب.

مادة اعلانية

ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الهجوم الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام.

انخفاض أسعار النفط للجلسة الثالثة مع تراجع مخاوف الإمدادات طاقة أسعار النفط انخفاض أسعار النفط للجلسة الثالثة مع تراجع مخاوف الإمدادات

وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر/ أيلول أنها ستقيّد موقتا صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل "استقرار" السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.

كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وفي بورصة موسكو يوم الأربعاء، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106.5 روبل لليورو.

ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% ثم إلى 13%.

من جهتها، حذّرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتباطأ في النصف الثاني من العام.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي تعاني العقوبات "مستقر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تستهدف مستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة.. ووزيرة تناشد إسرائيل تستهدف مستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة.. ووزيرة تناشد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط