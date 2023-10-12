إسرائيل تجمع 200 مليون دولار من سندات للمغتربين منذ بدء الحرب مع حماس

قالت مجموعة سندات إسرائيل في بيان إن إسرائيل جمعت 200 مليون دولار من سندات للمغتربين منذ بدء الحرب مع حماس.

وقالت المجموعة، وهي أداة الحكومة لسندات المغتربين، إن حكومة الولايات والحكومات المحلية الأميركية اشترت سندات بما يصل إلى 150 مليون دولار.

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وقال داني نافيه رئيس المجموعة في بيان "كان الرد في العديد من الولايات الأميركية فوريا وتجاوز الطلب حجم السندات الإسرائيلية التي كنا قادرين على بيعها في ذلك الوقت".