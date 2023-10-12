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A Palestinian youth carries bread amid the rubble of the city center of Khan Yunis in the southern Gaza Strip following Israeli shelling on October 10, 2023. (AFP)
شاب فلسطيني يحمل الخبز جنوب قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي في 10 أكتوبر 2023 (AFP)
الشرق الأوسط

الأونروا: أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية

8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها قادرة على تقديم خدمات طبية

دبي - العربية.نت
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص الكهرباء.

وقالت "الأونروا" إن 8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لنا في غزة قادرة على تقديم خدمات طبية أساسية.

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وأعلنت الأونروا، عن مقتل 3 من موظفيها في آخر 24 ساعة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة وارتفاع الإجمالي إلى 12، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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