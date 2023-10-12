الأونروا: أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص الكهرباء.

وقالت "الأونروا" إن 8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لنا في غزة قادرة على تقديم خدمات طبية أساسية.

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وأعلنت الأونروا، عن مقتل 3 من موظفيها في آخر 24 ساعة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة وارتفاع الإجمالي إلى 12، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.