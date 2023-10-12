الشرق الأوسط
الأونروا: أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية
8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها قادرة على تقديم خدمات طبية
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن أزمة مياه تلوح بالأفق في قطاع غزة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص الكهرباء.
وقالت "الأونروا" إن 8 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لنا في غزة قادرة على تقديم خدمات طبية أساسية.
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وأعلنت الأونروا، عن مقتل 3 من موظفيها في آخر 24 ساعة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة وارتفاع الإجمالي إلى 12، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
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