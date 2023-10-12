الدخل السياحي لدولة عربية يقفز 37.7% في تسعة أشهر

سجل الدخل السياحي في الأردن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نمواً بنسبة 37.7%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بتسجيله ما قيمته 5.82 مليار دولار أميركي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع عدد السياح ليصل إلى 5.58 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 38.1%.

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وعلى المستوى الشهري، حقق الدخل السياحي خلال شهر سبتمبر من العام الحالي نموًّا نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 669.7 مليون دولار أميركي.

وأظهرت بيانات سابقة عن الخمسة أشهر الأولى من العام 2023، ارتفاع الدخل السياحي للأردن بنسبة 68.4% ليبلغ نحو 2.03 مليار دينار ( نحو 2.8 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2.48 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%.