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مزارع الفاكهة في السعودية
مزرعة للفاكهة في السعودية- أرشيفية
اقتصاد السعودية

السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر مزرعة مستدامة في العالم

مساحتها 3.2 مليون متر مربع

دبي - العربية.نت
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سجّلت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير، قائمة موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال حفل أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض اليوم.

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وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 3.2 مليون متر مربع، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكلٍ منهما خزان خرساني بسعة 500 متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات بالحقلين، كما تحتوي المزرعة على 5 بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني وفق "واس".

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وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات، مثل "الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات"، للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال 50 حقلاً لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى 20 حقلاً أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلًا.

وتحتوي المزرعة على محورٍ لزراعة وإنتاج البرسيم، إلى جانب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والفواكه، من أبرزها، الليمون، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، التين، اللوزيات، والزيتون، بالإضافة إلى حقول التجارب والتي تحتوي على العديد من الأصناف الزراعية المتنوعة.

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