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الدولار والجنيه المصري (رويترز) مناسبة
الدولار والجنيه المصري (رويترز)
الجنيه المصري

صندوق النقد: لا نضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري

قال إن الأمر متروك للعرض والطلب

دبي - العربية.نت
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور اليوم الخميس إن الصندوق لا يضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.

وأضاف أزعور خلال كلمة في الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب بثها الصندوق مباشرة إن وجود سياسة سعر صرف مرن في مصر جزء أساسي لحماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.

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وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022 ليتراجع أكثر من 50% أمام الدولار، وفرضت الحكومة قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية هذا الأسبوع استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.

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