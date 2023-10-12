لوقف ارتفاع الأسعار.. مصر تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك

في إطار الحفاظ على استقرار أسعار السلع، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قائمة بالسلع المعفاة من الجمارك، والتي وصل عددها إلى 12 سلعة غذائية.

ونص القرار المنشور في الجريدة، على السلع المعفاة من الجمارك والخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها لمدة 6 أشهر. وتضمنت قائمة السلع المعفاة من الجمارك الدواجن، أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار واللحوم من طيور الدواجن المذكورة في البند، الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، الدهون، الشحوم والزيوت النباتية، والسكر، المكرونة، محضرات الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، وأخيراً الأدوية.

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وقبل أيام، كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بين 15% و25% وفق اجتماع مشترك مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بضبط الأسعار. ووفق بيان، أكد اتحاد الغرف التجارية أنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء، لتطبيق خفض الأسعار بداية من السبت المقبل.

وشهدت البلاد التي تواجه أزمة تتعلق بشح الدولار، موجات متتالية وعنيفة من ارتفاعات الأسعار التي انتقلت من الأجهزة إلى سوق اللحوم والخضروات والأدوية. ومنذ الربع الأول من العام الماضي، لجأت الحكومة المصرية إلى القيام بخض كبير بقيمة الجنيه المصري لأكثر من مرة، لتخسر العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال عام.

وتشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار في سبتمبر 2%، صعودا من 1.6% في أغسطس الماضي. وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي، ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم.

وبلغ التغير السنوي في أسعار الطعام والمشروبات خلال سبتمبر الماضي 73.6%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 45.8% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 80.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.8%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 29.4%، وأسعار الفاكهة قفزت بنسبة 70.9%، وتغيرت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 114.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 46.8%، وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 68.7%.