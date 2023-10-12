محافظ بنك اليابان: الصراع في الشرق الأوسط يزيد من الضبابية الاقتصادية

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الخميس، إنه لا يوجد تغيير في وجهة نظره حيال التوقعات الاقتصادية العالمية على الرغم من تزايد الضبابية في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط.

أدلى أويدا بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع القادة الماليين لمجموعة السبع، والذي ترأسته اليابان على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.

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وفي سياق متصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الخميس، إن العديد من المشاركين في اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع عبروا عن قلقهم إزاء الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وأضاف سوزوكي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع المجموعة "لم يكن هذا مدرجا على جدول أعمال مجموعة السبع، لذلك أمضى العديد من المشاركين الوقت في التعبير عن آرائهم. ولكن بمجرد تقديم الاقتراح (بشأن صياغة القضية في البيان)، لم تكن هناك دعوات لتغيير الصياغة".

وفي بيان صدر بعد المحادثات، قال القادة الماليون "نستنكر بشكل واضح الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس على دولة إسرائيل ونعرب عن تضامننا مع الشعب الإسرائيلي".