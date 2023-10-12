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الدولار وعلم أوكرانيا (صورة تعبيرية)
الدولار وعلم أوكرانيا (صورة تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

وزارة المالية: أوكرانيا تلقت 33.8 مليار دولار من الغرب في 2023

أكدت أن الجزء الأكبر من المساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14.7 مليار دولار

موسكو - تاس
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن حجم المساعدات المالية والقروض التي تلقتها كييف من الدول الغربية منذ بداية العام الجاري بلغ 33.8 مليار دولار.

وجاء في بيان للوزارة نشر على قناة "تلغرام" اليوم الخميس: "بلغ الحجم الإجمالي للتمويل الخارجي في عام 2023 - 33.8 مليار دولار".

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وبحسب البيان، أكبر مصادر الضخ الخارجي هي المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي وبلغت 14.7 مليار دولار، والمساعدات المقدمة من الولايات المتحدة حوالي 10.9 مليار دولار، و 3.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التمويل الموسع، فيما قدمت كندا قروض ميسرة بقيمة 1.8 مليار دولار.

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وأوضح البيان، أن سندات القروض الحكومية المحلية شكلت موردا كبيرا قدره 11.8 مليار دولار.

وفي 11 أكتوبر الجاري، صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كييف بحاجة إلى جذب تمويل خارجي بقيمة 42 مليار دولار تقريبًا "هذا العام والعام المقبل".

وتضمنت ميزانية أوكرانيا لهذا العام عجزاً قدره 38 مليار دولار، وهو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

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