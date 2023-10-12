وزير الصناعة يدشن أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في السعودية

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال خلال زيارته التفقدية التي استهدفت الوقوف على خطط سير العمل وحركة الإنتاج.

وافتتح الوزير خلال الزيارة مصنع "شركة سدير للأدوية" الخاص بإنتاج أدوية الأورام، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال وتصل مساحته إلى 77 ألف متر مربع.

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كما افتتح مصنع "أغذية الخليج للتموين" على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع، باستثمارات تناهز 236 مليون ريال, بهدف تعزيز منظومة الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ذات الطلب العالي على المنتجات السعودية وفق "واس".

وتفقد مصنع شركة "الشايع الدولية للصناعة" للمنتجات الغذائية الذي تتجاوز استثماراته 200 مليون ريال وتزيد مساحته الكلية عن 29 ألف متر مربع، ومصنع "المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية" البالغ حجم استثماراته 11.3 مليون ريال وتصل مساحته الكلية إلى 1500 مترا مربعا، كما تفقد المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقاً لإستراتيجية "مدن" والمبادرات المُوكلة إليها ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتشغل مدينة سدير للصناعة والأعمال التي أنشئت عام 2009 مساحة تقارب 64 مليون متر مربع،منها 16.9 مليون متر مربع "مساحة مطورة"، ويعمل بها 350 مصنعًا في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المُشكلة، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

وتضم المدينة 88 مصنعاً جاهزاً تتنوع مساحتها بين 900 و450 مترًا مربعًا بإجمالي مساحة إنتاج تصل إلى 53.1 ألف متر مربع.

يُذكر أن "مدن" التي أُنشئت عام 2001 تُشرف اليوم على 36 مدينة صناعية باستثمارات تراكمية تصل إلى 408 مليارات ريال، وإجمالي مساحات مُطورة تتجاوز 200 مليون متر مربع، كما يتجاوز عدد المصانع العاملة بها 6.2 ألف مصنع إلى جانب إشرافها على عدد من المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية بالمملكة.