وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في الصين تمهيدا لقمة ثنائية مقبلة

وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس إلى الصين بهدف الدفاع عن استراتيجية "خفض المخاطر" التي ينتهجها التكتل حيال شريكها التجاري الأول وإرساء القواعد لعقد قمة هذه السنة.

وتأتي الزيارة بعد أيام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في وقت عقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا طارئا بهذا الصدد دعا إليه بوريل.

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من جهتها، دعت الصين إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر أن تستمر زيارة بوريل التي أرجئت مرتين هذه السنة حتى السبت على أن يبحث خلالها مجموعة من المسائل من ضمنها العلاقات الثنائية والمسائل الدولية والتجارة.

وبدأ بوريل زيارته الخميس بـ"محادثات مثيرة للاهتمام في شنغهاي مع شركات أوروبية حول التحديات الاقتصادية والتجارية"، على ما كتب على منصة إكس.

وأضاف "علينا الاضطلاع بهذه التحديات لأنه لا يمكننا لا نحن ولا الصين تجاهل سوق الطرف الآخر".

ويجري بوريل الجمعة محادثات مع وزير الخارجية وانغ يي.

وكتب على إكس أن هذه "الزيارة مهمة لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الكبرى مع السلطات الحكومية والأساتذة الجامعيين وممثلي أوساط الأعمال".

وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الزيارة التي تندرج ضمن سلسلة من الحوارات الرفيعة المستوى مع بكين، "يفترض أن تفضي إلى قمة أوروبية صينية خلال العام".

لا "فك ارتباط"

وشهدت العلاقات الصينية الأوروبية توترا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ امتنعت بكين التي تدعو إلى احترام وحدة أراضي جميع الدول، عن إدانة هجوم موسكو.

وتسعى بروكسل للتوفيق ما بين عزمها على الحد من اعتمادها على العملاق الآسيوي ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، والحفاظ على روابط متينة مع القوة الاقتصادية الثانية في العالم في مجالات مثل التجارة والمناخ وحقوق الإنسان.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يريد "الحد من المخاطر" مع الصين إنما ليس إلى "فك الارتباط"، ما يعني خفض العلاقات أكثر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين الأربعاء أن "الصين مرتاحة لزيارة الممثل الأعلى بوريل" التي "ستعطي دفعا جديدا لجهود الطرفين المشتركة للاضطلاع بالتحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم".

وتابع خلال مؤتمر صحافي روتيني أنه "في ظل انعدام استقرار الوضع الدولي وتزايد التحديات العالمية، وحدهما التضامن والتعاون سيسمحان للأسرة الدولية بمواجهتها بصورة أفضل".

وأضاف "لدى الصين وأوروبا، بصفتهما قوتين عالميتين كبريين وسوقين كبريين وحضارتين عظيمتين، مصالح مشتركة واسعة النطاق".

خلاف

وكانت فون دير لايين التي قامت بزيارة رسمية للصين في أبريل، أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق أوروبي حول دعم سلطات بكين ومساعداتها للشركات الوطنية للسيارات الكهربائية.

وبررت هذا الإجراء بضرورة الدفاع عن الصناعة الأوروبية بوجه سيارات تباع "بأسعار مخفضة بصورة مصطنعة" على حد قولها في الأسواق العالمية.

ونددت الصين بالتحقيق مشددة على أنه سيسيء إلى علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأكدت "هذا مجرد حمائية".

وبدأت الصين قبل فترة طويلة استخدام المحركات الكهربائية في السيارات، وتفوقت على أوروبا في هذا المجال، خصوصا في التكنولوجيا المتعلقة بالبطاريات.

وتستند شركاتها المصنّعة إلى السوق المحلية الضخمة، وهي الأكبر في العالم، لغزو أوروبا.

وكشف الاتحاد في مطلع أكتوبر قائمة من المجالات الإستراتيجية التي ينبغي الدفاع عنها بصورة أفضل بوجه دول منافسة مثل الصين، وفي طليعتها الذكاء الاصطناعي.

كما سيتطرق بوريل خلال زيارته إلى الحرب في أوكرانيا، في وقت تؤكد الصين موقفها المحايد الذي ينتقده الاتحاد الأوروبي.