أرقام التجارة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر

تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسب ما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملًا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّرًا هذا العام.

واتخذت الحكومة مؤخرًا إجراءات لتعزيز النشاط في اقتصاد راكد يتصارع مع أزمة كبيرة في قطاع العقارات واستهلاك ضعيف مذ ألغت الصين العام الماضي سياسة صفر كوفيد الصارمة.

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وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكًا مهمًا للنمو في الصين تاريخيًا، بنسبة 6.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

ويمثّل ذلك تحسّنًا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8.8% في آب/أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.

أمّا الواردات، فتراجعت بنسبة 6.2%، بعدما سجّلت تراجعًا نسبته 7.3% في أغسطس، فيما توقّع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6.3%.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل.

غرقت الصين في انكماش مالي في يوليو للمرة الأولى منذ 2021 لكنها شهدت انتعاشًا طفيفًا في أغسطس، لكن المحللون حذّروا مع ذلك من أن حدوث انتكاسة في الأشهر المقبلة ما زال ممكنًا.