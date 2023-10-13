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جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»
جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورغان تشيس
الشرق الأوسط

رئيس جيه.بي مورغان يحذر من "تأثيرات مضاعفة" للعنف في الشرق الأوسط

البنك طالب موظفيه في إسرائيل العمل من المنازل

دبي - العربية.نت
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حذر الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورغان تشيس جيمي ديمون في مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها رويترز من أن الصراع في الشرق الأوسط سيكون له "تأثيرات مضاعفة تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة".

أدى الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل يوم السبت إلى تصعيد كبير للعنف في المنطقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1300، في حين قالت سلطات غزة إن أكثر من 1400 فلسطيني قتلوا.

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وقال ديمون إن الهجوم يمكن أن يؤدي إلى "زيادة معاداة السامية ورهاب الإسلام في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن البنك يعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية الأميركية والدولية لضمان سلامة موظفيه، وفق وكالة "رويترز".

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ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن جيه.بي مورغان طلب من موظفيه الذين يزيد عددهم عن 200 في إسرائيل العمل من المنازل.

وأشارت المذكرة إلى تقديم البنك مساهمة أولية قدرها مليون دولار لجهود الإغاثة وستكون مع تبرعات الموظفين.

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