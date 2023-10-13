متعاملون: تونس اشترت 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

قال تجار أوروبيون إنهم يعتقدون أن مشتري الحبوب الحكومي في تونس اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية اليوم الجمعة.

وقالوا إن الشراء جرى على أربع شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن، وهو ما يزيد قليلا عن 75 ألف طن كانت مطلوبة في المناقصة.

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ويعتقدون أن شركة تجارة السلع إيه.جي.تي فود باعت شحنة واحدة عند 415 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، وأن شركة تجارة السلع كاسيلو باعت ثلاث شحنات بسعر 418.89 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

والشحن مطلوب في نطاق يتراوح بين أول نوفمبر والثلاثين منه بناء على المنشأ. والنتائج المعلنة مبنية على تقييمات المتعاملين.

ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار وحجم الشراء في وقت لاحق.