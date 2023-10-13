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بنك حبو عليم الإسرائيلي
بنك حبو عليم الإسرائيلي
الشرق الأوسط

محافظ المركزي ووزير المالية بإسرائيل يجتمعان لبحث الاقتصاد والتدابير المحتملة

ناقشا الإجراءات المستقبلية المحتملة لدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال والأسواق المالية

القدس - رويترز
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أفاد بيان من مكتبي محافظ بنك إسرائيل المركزي عمير يارون ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما التقيا مساء يوم الخميس في القدس لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ضوء الحرب الإسرائيلية مع حماس.

وقالا إن يارون وسموتريتش ناقشا الإجراءات المستقبلية المحتملة لدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال والأسواق المالية.

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ومنذ اندلاع الحرب يوم السبت، أجرى الجانبان عدة محادثات وقالا إنهما سيواصلان القيام بذلك بشكل منتظم.

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