الشرق الأوسط
محافظ المركزي ووزير المالية بإسرائيل يجتمعان لبحث الاقتصاد والتدابير المحتملة
ناقشا الإجراءات المستقبلية المحتملة لدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال والأسواق المالية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفاد بيان من مكتبي محافظ بنك إسرائيل المركزي عمير يارون ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما التقيا مساء يوم الخميس في القدس لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ضوء الحرب الإسرائيلية مع حماس.
وقالا إن يارون وسموتريتش ناقشا الإجراءات المستقبلية المحتملة لدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال والأسواق المالية.
مادة اعلانية
ومنذ اندلاع الحرب يوم السبت، أجرى الجانبان عدة محادثات وقالا إنهما سيواصلان القيام بذلك بشكل منتظم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
منظمة عالمية تحذر من "تأثير كبير" على التجارة إذا اتسع نطاق صراع حماس وإسرائيلأكدت أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة اقتصاد
-
رئيس جيه.بي مورغان يحذر من "تأثيرات مضاعفة" للعنف في الشرق الأوسطالبنك طالب موظفيه في إسرائيل العمل من المنازل اقتصاد
-
هيئة للسلع المصرية تشتري 470 ألف طن قمحاً في ممارسةأكدت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية