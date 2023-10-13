وزير المالية المصري: حددنا شركات مؤهلة للطرح بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن الانتهاء من تحديد الشركات المؤهلة ضمن برنامج "الطروحات الحكومية" والتي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال معيط اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إن الحكومة المصرية أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وكذا برنامج "الطروحات الحكومية"، الذي طرحت من خلاله 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.

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وتابع: "الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية".

وأضاف الوزير في بيان، "إننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية"، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن "الرخصة الذهبية" تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.