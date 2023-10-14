محافظ البنك المركزي السعودي يحذر من مخاطر العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، إن العملات المشفرة ووسطاءها تشكل خطراً محتملاً على الاستقرار المالي.

وأضاف خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة".

أبرز ما ذكره محافظ ⁧#البنك_المركزي_السعودي⁩ في جلسة "الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة" خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ ⁧#مجموعة_العشرين⁩: pic.twitter.com/cdl0SO7w9O — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 13, 2023

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وأشار السياري، "في هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة".

وفي سياق متصل قال السياري، إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم.

وقال: "تعمل السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسبا تبلغ 3% هذا العام والعام المقبل".

وفي حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديا لمواجهة الظروف الحالية ساهمت الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، في تحقيق القطاع غير النفطي نموّا قويًا مع انخفاض التضخم واستقراره، وفقا للسياري.