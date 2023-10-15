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التضخم في اليابان
التضخم في اليابان
اقتصاد اليابان

استطلاع: اليابانيون يرون حاجة إلى خفض ضريبة الدخل للتأقلم مع التضخم

تأييد حكومة فوميو كيشيدا عند أدنى مستوى منذ 2021

طوكيو - رويترز
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قالت وكالة كيودو للأنباء استناداً إلى استطلاع رأي أجرته إن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى 32.3% وهي أقل نسبة منذ تشكيل الحكومة في 2021.

وذكرت الوكالة أن الرقم هبط 7.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر/أيلول وأنه قل أيضاً عن نسبة التأييد المسجلة في نهاية العام الماضي التي بلغت 33.1%.

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وقال 58.6%من المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد إنهم لا يتوقعون وجود فوائد جمة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر.

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وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.2% من المشاركين يعتقدون بوجود حاجة إلى خفض ضريبة الدخل ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع التضخم.

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