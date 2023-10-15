اقتصاد اليابان
استطلاع: اليابانيون يرون حاجة إلى خفض ضريبة الدخل للتأقلم مع التضخم
تأييد حكومة فوميو كيشيدا عند أدنى مستوى منذ 2021
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قالت وكالة كيودو للأنباء استناداً إلى استطلاع رأي أجرته إن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تراجع إلى 32.3% وهي أقل نسبة منذ تشكيل الحكومة في 2021.
وذكرت الوكالة أن الرقم هبط 7.5 نقطة مقارنة باستطلاع سبتمبر/أيلول وأنه قل أيضاً عن نسبة التأييد المسجلة في نهاية العام الماضي التي بلغت 33.1%.
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وقال 58.6%من المشاركين في استطلاع أجرته الوكالة عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد إنهم لا يتوقعون وجود فوائد جمة لحزمة اقتصادية تعتزم الحكومة إعدادها بحلول نهاية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.2% من المشاركين يعتقدون بوجود حاجة إلى خفض ضريبة الدخل ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع التضخم.
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