"بايدن" يسعى لتخصيص أسلحة جديدة بملياري دولار لإسرائيل وأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد إن حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ستتجاوز قيمتها ملياري دولار.

وأضاف خلال مقابلة على شبكة (سي.بي.إس) أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونغرس هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة وفق "رويترز".

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي كارين جان بيير، إن الرئيس بايدن سيصدر طلب التمويل التكميلي الأسبوع المقبل.