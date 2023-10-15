محافظ "المركزي" الإسرائيلي: هذه الحرب ستكون لها تداعيات مالية

قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن هذه الحرب ستكون لها تداعيات مالية ستعتمد على شدتها ومدتها، وإن اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وافتتحت بورصة تل أبيب تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 2.3% مع استعداد الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة بريا.

مادة اعلانية

واستردت السوق جزءا من خسائرها، إلا أن مؤشر "TA 35" الإسرائيلي يتداول عند أدنى مستوى خلال أكثر من عامين، ليتداول حتى كتابة هذه السطور متراجعاً بنسبة 1.93% إلى مستوى 1679 نقطة.

ويأتي استمرار التراجعات مع دخول الحرب بين مقاتلي حماس وإسرائيل يومها التاسع، والتجهيز الإسرائيلي لاجتياح غزة.