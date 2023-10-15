مسؤول إسرائيلي كبير ينتقد سيناريو خفض التصنيف الائتماني
خبراء موديز بصدد قرار جديد حول الدولة العبرية
قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية إن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل سيكون سيناريو متطرفاً، مشيراً إلى أن خفض التوقعات بالنمو قد يحدث لكنه ليس خفضاً للتصنيفات، وفق "رويترز".
وزعم المسؤول الذي لم تشر الوكالة إلى اسمه، أن بلاده تخوض الحرب في ظل اقتصاد "بحالة جيدة" وانخفاض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع الخبراء في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لتحديث التصنيف الائتماني لإسرائيل. ويتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيخفضون التصنيف الائتماني، وهو الاحتمال الذي لم يكن مطروحًا على الطاولة حتى نهاية الأسبوع الماضي أي قبل اندلاع الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي.
وكان استراتيجي الأسواق في بنك "هبوعليم" أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، قدر خسائر في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد" كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو/تموز 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
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