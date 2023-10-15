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اقتصاد دبي

نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.2% في النصف الأول من 2023

النقل والتخزين على رأس القطاعات الأعلى نمواً

دبي - العربية.نت
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أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الأحد، نمو اقتصاد الإمارة 3.2% لتبلغ قيمته الإجمالية 223.8 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ حمدان على منصة إكس، إن اقتصاد دبي نما 3.6% في الربع الثاني من العام الحالي.

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وجاء قطاع النقل والتخزين على رأس القطاعات المساهمة في النمو، إذ ساهم بنسبة 42.8% يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهم بنسبة 12.9% في النمو ثم الأنشطة المالية والتأمين بحوالي 10 والأنشطة العقارية بنسبة 9.2%، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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