"المغرب" يوقع اتفاقا بمليار دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

وقعت المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك"، بمدينة مراكش أمس، مذكرة تفاهم بقيمة تمويلية تصل إلى مليار دولار، في إطار تعزيز آفاق الاستثمار والتجارة بين المغرب والمؤسسات المالية الإفريقية ومن المقرر أن يمتد البرنامج لمدة 3 سنوات.

وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وعن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير رئيسه بنيديكت أوراما، وستمكن المغرب من تطوير تجارته داخل وخارج أفريقيا، ودعم استراتيجيته فيما يخص التصدير، وتقديم المساعدة التقنية لدعم المستثمرين الافارقة لمضاعفة التبادل التجاري وتطوير الاستثمارات.

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وستشمل مجالات التعاون في إطار البرنامج تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا من خلال تنفيذ الائتمان وتحمل المخاطر والمعلومات التجارية والخدمات الاستشارية، ودعم الارتباطات والبعثات وتبادل المعلومات وبناء القدرات، وفق بيان من البنك اطلعت عليه "العربية.نت".