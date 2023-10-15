تكدس السفن في الموانئ وسط تكثيف إسرائيل شحن الإمدادات

أظهرت بيانات ومصادر أن تكدس السفن يتزايد في الموانئ الإسرائيلية مع استمرار العمليات في أغلب المرافئ وسط تأهب الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس رداً على الهجوم الذي اقتحم فيه مقاتلوها بلدات إسرائيلية قبل أسبوع.

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وتواجه إسرائيل رشقات صاروخية كثيفة، بما في ذلك في الجنوب، ما أدى إلى إغلاق ميناء عسقلان أقرب الموانئ الإسرائيلية إلى غزة، وفرض ميناء أسدود قيودا على نقل المواد الخطرة، ما أدى لتباطؤ عبور السفن وفق وكالة"رويترز".

وذكر الميناء في أحدث بيان منشور على موقعه الإلكتروني أن العمليات تتواصل بشكل طبيعي "حتى في وقت الحرب"، وأنه مستعد لمواصلة إمداد اقتصاد إسرائيل بكل اللازم على مدار الساعة لتجنب حالات نقص الإمدادات.

وأظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك لتتبع السفن والتحليلات البحرية اليوم الأحد أن ما لا يقل عن ثلاث سفن شحن تحمل بضائع متجهة إلى أسدود توقفت في المياه القريبة، بالإضافة إلى ثلاث سفن أخرى بما في ذلك ناقلة نفط وسفينة حاويات متجهة إلى الميناء.

وأفادت بيانات الموقع بأن نحو 13 سفينة، من بينها سفن شحن وحاويات وسفن السوائب الجافة، راسية في الوقت الراهن داخل ميناء أسدود.

وأظهرت بيانات منفصلة أن ما لا يقل عن ثلاث سفن للسوائب الجافة محملة بشحنات تنتظر قبالة ميناء حيفا في شمال إسرائيل، وحيفا وأسدود هما أكبر ميناءين إسرائيل.

وذكر ميناء حيفا، الذي يتعامل مع قطاعات شحن متعددة بما في ذلك البضائع السائبة الجافة، اليوم الأحد أنه يعمل بشكل مستمر وأيضا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يوم الخميس إن ثمة نقصا في الأيدي العاملة، ما يزيد من صعوبة نقل وتجديد المخزونات بسبب ارتفاع الاستهلاك، على الرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات وحثت على عدم تخزين الغذاء.