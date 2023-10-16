اختلاف واتفاق في ختام اجتماعات "IMF" والبنك الدولي
إضافة الحرب إلى المزيد من العوامل التي تثير الضبابية حول مسار الاقتصاد العالمي
اختتمت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية بإحراز بعض التقدم في زيادة موارد الإقراض، لكن هذه الاجتماعات صُدمت بالآثار الاقتصادية المتوقعة بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
وقد تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بزيادة نسبة مساهماتها في الصندوق بنهاية العام، كما أقر البنك الدولي رؤيته الجديدة للتغلب على الفقر في العالم من خلال توفير ما يصل إلى مئة مليار دولار من القروض الميسرة خلال العقد المقبل.
وفشل وزراء المالية في مجموعة العشرين في إصدار بيان مشترك بسبب تباين وجهات النظر حول الحرب الروسية الأوكرانية، في حين نددت وزارة مجموعة السبع فقط بهجوم حركة حماس على إسرائيل الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة لأعباء الديون العامة على اقتصادات الدول المتقدمة فذكر رئيس البنك المركزي الإيطالي أن المستثمرين يشعرون بالتوتر حول الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.
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