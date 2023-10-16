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اقتصاد قطر

تباطؤ معدل التضخم في قطر إلى 1.8% على أساس سنوي

ارتفاع الأسعار في ست مجموعات

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تباطؤ معدل التضخم في قطر إلى 1.8% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 2.38% في أغسطس/آب.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 0.65% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول بالمقارنة مع الشهر السابق.

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وذكر جهاز الإحصاء أن الأسعار ارتفعت في ست مجموعات في سبتمبر/أيلول من بينها الاتصالات بنسبة 15.59%، وتلتها مجموعة التعليم بنسبة 6.72% ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.19%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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أما مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلي فقد ارتفعت بنسبة 2.35%، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.2% والنقل بنسبة 1.73%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.81% والصحة بواقع 0.33%.

في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة المطاعم والفنادق 4.65% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.39% ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.7%.

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