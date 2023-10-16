عُمان توقع اتفاقات مع "شل" و"بي بي" في قطاع الهيدروجين الأخضر

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، اليوم الأحد، اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة من بينها اتفاقيتان مع "بي.بي" و"شل" في قطاع الهيدروجين الأخضر خلال منتدى الدقم الاقتصادي الأول.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة "بي.بي" لإنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لإنتاج 3.3 غيغاوات من الكهرباء ومصنع لإنتاج الأمونيا ضمن خطتها لتصدير 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

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كما وقعت الهيئة أيضا مذكرة تفاهم مع شل عُمان لمشروع إزالة الكربون في مجالي الهيدروجين الأخضر والأزرق وإعداد خطة رئيسية لاستكشاف مجالات الاستثمار الممكنة في قطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية في منشورات لها على منصة "إكس".

وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنع للحديد الأخضر لشركة فولكان باستثمارات 3 مليارات دولار، وبإنتاج مستهدف نحو 5ملايين طن سنويا.

وقالت الوكالة إنه جرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف بوسكو-إنجي الذي يضم شركات كورية وفرنسية لتخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر.