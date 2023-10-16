اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
اقتصاد

لافروف: مبادرة "الحزام والطريق" ضرورية للتعاون في أوراسيا

أكد أن بوتين سيناقش التعاون الثنائي مع نظيره الصيني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله اليوم الاثنين، إن مبادرة الحزام والطريق الصينية مهمة لتعزيز التعاون في منطقة أوراسيا.

وقال لافروف بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين "نعتبر هذه الحركة وهذا المشروع جزءا مهما من تعزيز التعاون على أساس المساواة والمنفعة المشتركة في جميع أنحاء القارة الأوراسية".

مادة اعلانية

وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش جميع جوانب التعاون الثنائي مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المقررة إلى بكين هذا الأسبوع، نقلاً عن وكالة "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط