لافروف: مبادرة "الحزام والطريق" ضرورية للتعاون في أوراسيا

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله اليوم الاثنين، إن مبادرة الحزام والطريق الصينية مهمة لتعزيز التعاون في منطقة أوراسيا.

وقال لافروف بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين "نعتبر هذه الحركة وهذا المشروع جزءا مهما من تعزيز التعاون على أساس المساواة والمنفعة المشتركة في جميع أنحاء القارة الأوراسية".

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وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش جميع جوانب التعاون الثنائي مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المقررة إلى بكين هذا الأسبوع، نقلاً عن وكالة "رويترز".