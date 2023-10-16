مصر تبحث إدراج عدد من المنتجات البترولية على منصة البورصة السلعية

عقد وزير البترول المصري طارق الملا اجتماعاً أمس الأحد 15 أكتوبر 2023، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، بحضور رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إبراهيم عشماوي لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.

ووفقا لبيان رسمي استمع الوزير لشرح مفصل عن آلية عمل البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، ودورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.

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ووجه وزير البترول بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي في هذا الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وقال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.

وأضاف أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إبراهيم عشماوي الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، كما أكد الاستعداد لتقديم التدريب على أنظمة التداول والتسوية.