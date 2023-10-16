هبوط عنيف بواردات مصر من الهواتف المحمولة

كشفت بيانات حديثة عن تراجع عنيف بواردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر يوليو، حيث نزلت بأكثر من 81% مقارنة بواردات نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات من أجهزة التليفون للأفراد نحو 90 ألف دولار فقط، مقابل 486 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وشهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة انخفاضاً ملحوظًا منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، بالتوازي مع التراجع الذي شهدته واردات مصر الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة.

وشهدت واردات مصر من هواتف المحمول هبوطًا حادًا خلال 2022، لتتراجع قيمتها بنحو 1.425 مليار دولار. حيث سجلت تراجعًا بنسبة 80.6% لتسجل نحو 342.869 مليون دولار مقارنة بنحو 1.768 مليار دولار خلال العام 2021.

وأوضحت مؤشرات نشرة التجارة الخارجية، استحواذ هواتف المحمول على 8.3% فقط من إجمالي واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال 2022، والبالغة نحو 4.1 مليار دولار.