إحالة تجاوزات بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة

أحال وزير المالية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد عبد العزيز الجار الله ،تجاوزات بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول التجاوزات المرصودة بين عامي 2018 و2022 والتي من بينها الدخول غير المشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات تخص الهيئة إلى جانب تجاوزات أخرى.

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وكان وزير المالية السابق عبد الوهاب الرشيد عزل مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي من منصبه في يوليو تموز 2022 وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الكويتي الصادر عن السنة المالية 2021-2022 قد رصد بعض المخالفات التي ارتكبها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تضمنت المماطلة والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي للمكتب، وتزويد الديوان ببيانات غير صحيحة وعدم تقديمه لبعض بيانات ومستندات القضايا المرفوعة من وضد المكتب.

وأشار تقرير الديوان إلى أن من بين المخالفات احتمال التأثر الضريبي للمحافظ المدارة من قبل المكتب نتيجة طلب موظفين مفصولين ومستقيلين منه الإفصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات المتعلقة بها لتكون متاحة للنشر.